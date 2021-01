Městské divadlo Brno zahajuje předprodej vstupenek na svá open-air představení na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea.

Tiché zákoutí Zelného trhu ožívá pravidelně každé léto již po dvanáct let divadelními příběhy z dílny Městského divadla Brno. I na letošní léto je již pečlivě nachystána pestrá programová nabídka plná hvězd, které zazáří na obloze nad vámi i na jevišti před vámi!

Skvostný film režiséra Johna Maddena Zamilovaný Shakespeare se stal v roce 1998 celosvětovou událostí. Propojil totiž brilantně (není ostatně divu, jeho spoluscenáristou byl vynikající dramatik Tom Stoppard) romantický příběh Williama Shakespeara, zamilovaného do půvabné aristokratky Violy de Lesseps, s převlekovou komedií, v níž se Viola přestrojena za chlapce snaží proniknout do Shakespearovy herecké společnosti, aby vše vyvrcholilo skrze ironický pohled do alžbětinského divadelního zákulisí, v němž se zázrak divadla rodí na poslední chvíli ze zmatku a chaosu.

Tato bytostně divadelní látka ovšem volala po jevištní adaptaci, které se nakonec s velkým úspěchem (!) ujal renomovaný dramatik a scenárista Lee Hall, (mimo jiné autor filmové i divadelní verze Billyho Elliota). Pouhé tři roky po londýnské divadelní premiéře vám nabízíme jako první divadlo na evropském kontinentu tento – slovy jednoho věhlasného anglického kritika – „milostný dopis divadla sobě samému“, poutavý příběh o tom, jak z původně zamýšlené hry Romeo a Ethel, dcery pirátovy vlivem všemocné lásky nakonec vzniklo drama tisíciletí Romeo a Julie.

Na West Endu původně uvedly Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Productions, režie Declan Donnellan a výprava Nick Ormerod.

Upozornění: V představení se používají tabákové výrobky.