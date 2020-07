Gedeonův uzel

Tohle je malá krabička, plná ještě menších krabiček. Do jedné z nich jste se snažila nacpat mého syna. A když se tam nemohl vejít, tak… To všechno kvůli tomu, že se nemohl vejít do krabičky vytvořené ve vaší dimenzi!?“

Učebna 5. třídy, předměstí Chicaga, duben…

Učitelka Heather přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svých žáků, Corryn.

Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé výchovy. Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží…