Králova řeč

Hra, podle níž vznikl nejúspěšnější film roku 2010 ověnčený mnoha cenami včetně čtyř Oscarů, měla premiéru ve Velké Británii v únoru 2012. Příběh vychází ze skutečnosti: sleduje boj budoucího anglického krále Jiřího VI. (1895–1952) s handicapem, který by mohl ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou společensko-politickou situaci v zemi, stojící na prahu druhé světové války. Vypjatá doba si žádá ve svém čele pevného muže, kterým jen stěží může být koktající král… Proto následník trůnu za podpory své ženy Alžběty (budoucí královny matky), Winstona Churchilla, své rodiny a vlády podstupuje svéráznou léčbu u australského odborníka jménem Lionel Logue, který však nebyl jen logopedem, ale také svérázným terapeutem. Logue s neomylnou intuicí otevírá bezpečný prostor, ve kterém může král čelit svým vnitřním zraněním, strachu a agresi, a zároveň navrací řeč do jejího přirozeného živlu. Mezi králem a jeho podivínským léčitelem se vytvoří zvláštní pouto. Seidler, který sám v dětství trpěl vadou řeči, nezískal za života královny matky souhlas k provedení hry. A teprve když v roce 2002 královna zemřela, pustil se znovu do práce.

Martin Sláma Narodil se v Brně. Zde vychodil základní a střední školu, vystudoval herectví na Divadelní fakultě JAMU a po absolutoriu se stal v roce 1992 členem činohry Národního divadla Brno (tehdejší Zemské divadlo v Brně).