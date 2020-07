Svérázná majitelka hostince ve Florencii, z komedie Carla Goldoniho, je velmi schopná žena, která rozumí podnikání jako nikdo jiný. V lokále i v pokojích má stále plno, jenže mnozí z návštěvníků doufají i v její náklonnost. Dokonce to dávají víc než okatě najevo, což je případ zchudlého vychloubačného markýze di Forlipopoli a zbohatlého, sebestředného hraběte d´Albafiority. Zdálo by se, že pracovat mezi dotěrnými nápadníky, kteří nešetří dárečky, je zábavné, jenže jejich omezenost je i pro temperamentní hostinskou úmorná. Protože je ženou veselé povahy, zbystří v momentě, kdy do jejího podniku vkročí zapřisáhlý odpůrce žen – baron di Ripafratta. Mirandolína je těsně svázána s představitelkou titulní role – Terezou Groszmannovou, která hru přeložila „na tělo“ nejen sama sobě, ale také svým kolegům. Způsob vyjadřování postav je díky tomu orientován na rytmus, podporující dynamickou hereckou akci. Jazyk textu si umně zahrává s dvojsmysly, zároveň je co nejvíc výstižný a působí svižně.

Michal Bumbálek Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Už v době svých vysokoškolských studií navázal spolupráci s Divadlem Husa na provázku, kde posléze získal také angažmá. Hrál v inscenacích Petera Scherhaufera, např. Zahradní slavnost,...