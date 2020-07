absurdní groteska

„Bella Figura“ je fráze vypůjčená z italštiny. Skvěle se hodí k protagonistům nové hry současné nejúspěšnější francouzské autorky Yasminy Rezy, držitelky prestižní ceny Laurence Oliviera, laureátky ceny Tony, Grand Prix Francouzské akademie a Molièrovy ceny. Tuto komedii napsala na objednávku divadla Schaubühne Berlin. Autorka přesně analyzuje způsob života dnešních lidí středních let. Jejich hlavním životním motivem je ukázat se všem okolo v tom nejlepším světle, a to za všech okolností. Užívají si všeho, co se blyští, všichni chtějí být krásní, opečovávaní, uhlazení, oděni do nejatraktivnějších značek, jezdí v nejlepších automobilech, navštěvují nejvyhlášenější restaurace, cestují do nejvyhlášenějších destinací, jsou úspěšní ve svých profesích, dbají na zákony, vzorně se starají o své děti i o své rodiče a prarodiče. Ovšem co se skrývá pod vší tou krásou?

Všechno se začne komplikovat, když Boris, který v autě veze svou nevyrovnanou milenku Andreu, při couvání na parkovišti srazí starší dámu Yvonne. Nic se jí nestane, a tak oba pozve na oslavu svých narozenin. To by nebylo ničím zvláštní, pokud by Yvonne nebyla tchyní nejlepší přítelkyně Borisovy manželky. Když tuto nepříjemnou situaci začne zachraňovat Eric, chorobně navázaný na mírně pomatenou matku se zvláštním smyslem pro humor, zvrhne se setkání pěti lidí při šampaňském do absurdně vyšinutého večera plného groteskních momentů, jaké umí přichystat pouze sám život.