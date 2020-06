Zdravá výživa pro každého

Toužíte po vyváženém stravování, ale nevíte, který model funguje a kde vlastně začít? Pojďte se poradit s uznávanou specialistkou na zdravou výživu Margit Slimákovou! Odhadem až 95 procent diet nefunguje a většina lidí, kteří se jim podrobí, přibere shozená kila do jednoho až pěti let zpátky. Posedlost štíhlostí, přehnaná honba za zdravím a výčitky svědomí, držení diet, excesivní cvičení, obezita, nedostatek pohybu a nemoci související s nezdravým stravováním – to je nekonečný kruh, ve kterém mnozí uvíznou. Jak je to s těmi cukry a tuky? A kdo má teda pravdu – vegani nebo masožravci? Snídat či nesnídat? Znamená zdravě i draze? Pojďte si pro odpovědi a zjistěte s námi, jak na normální, pestrou a zdravou každodenní stravu.



Margit Slimáková bude poutavě vyprávět o:

– tom, proč máme čím dál více výživových poradců, diet a zdravých potravin a o tom, proč navzdory tomu máme i pořád více obezity a nemocí souvisejících s nezdravou stravou

– tom, zda je veškerý cukr ten největší jed, který jíme

– tom, proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat i bez počítání kalorií anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí

– tom, co jsou ty nejkvalitnější potraviny

– tom, jaká jsou nejlepší výživová doporučení

– tom, či vegetariánství ano nebo ne

– množství dalších témat, kterých se přednáška a vaše dotazy mohou (a budou) týkat



Po přednášce je připravená diskuse.



Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.

je v současnosti nejvýraznější česká specialistka na výživu a zdravotní prevenci. Je zakladatelka 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy. Zpopularizovala u nás Zdravý talíř, který rychle nahrazuje zastaralou výživovou pyramidu. Zdravotní prevenci a výživě se věnuje prakticky celý život.