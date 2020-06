Noční prohlídky na mikulovském zámku

Oblíbené noční prohlídky se vracejí na mikulovský zámek. Během tří letních večerů se otevřou zámecké brány po setmění návštěvníkům, kteří se mohou těšit na scény ze zámecké historie, tak jak je neznají.

Hrané scénky v podání současných i bývalých zaměstnanců zámku a jejich přátel budou představovat to nejzajímavější z několikasetleté historie. Nechybět budou ani legendy a pověsti s Mikulovem spojené.

Prohlídky provedou návštěvníky běžně nepřístupnými částmi zámku i novými výstavami, kde na ně bude čekat kupříkladu kardinál František z Dietrichsteina, protože v roce 2020 uplyne přesně 450 let od jeho narození. Nechybět bude ani oblíbená Bílá paní Perchta z Rožmberku, která se do Mikulova přivdala do rodiny Liechteinsteinů.

Tři prázdninové středy, vždy od osmi hodin večer se otevřou zámecké brány a my se necháme pohltit historií.

1. červenec 2020

22. červenec 2020

12. srpen 2020

rezervace nutná na e-mailu pokladna@rmm.cz