Slavnosti města Mikulov

Čtvrtek 17. května / předprogram

17:00 Dvě tváře pálavské krajiny: jedinečnost i nevšední problémy

Krajinářská vycházka, která nás zavede nejen na místa výstavní, ale i na ta problematická. I ta jsou totiž součástí naší krajiny. Takže nejen na pálavské vápencové bradlo, ale i do vinohradů pod ním a do polí, jimiž nevedou žádné cesty. Krajina se nám ukáže taková, jaká skutečně je, v celé své syrovosti. Nejen pozlátko, krásná slupka, ale i to, co je pod ní. Vstup zdarma. Start procházky u Morového sloupu na Náměstí.

Pátek 18. května

16.00 Městský park u hřbitova

Sázení stromu pro Olgu Havlovou

Zasazení lípy v Městském parku u hřbitova ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Muzejní noc - O losování mikulovského panství

Zámek, Horní synagoga, Dietrichsteinská hrobka

Vstup volný

17.00 Horní synagoga

POHÁDKY Z LESA

Studio Damůza

18.00-24.00 Zámek

Zámecká večerní slavnost

Hlavním tématem letošní muzejní noci je losování o mikulovské panství, roku 1862. Mezi 4 dcerami Josefa Františka Dietrichsteina se rozhovalo o tom, která získá nejzajímavější podíl a která rodové sídlo v Mikulově. Dále vystoupí římané z Marcomannia, Štvanci s výcvikem dragounů na koních a prorepublikovým četnictvem, Studio Bez kliky s pražírnou, kafírnou a historickým lisem a fotokoutek Jursa s kostýmy, Red Socks Orchestra (JuniorBand) a cimbálová muzika Klaret. Občerstvení zajistí Emil Šuta, víno Mikulovští vinaři a pivo Mamut.

18.00-21.00 Náměstí

HLAVNÍ STAGE

Jarmark a folklorní vystoupení

Program:

18.00 CM Kasanica

Sobota 19. května

10.00-22.00 Náměstí

HLAVNÍ STAGE

Koncerty, folklor a jarmark po celý den.

Program:

10.00 Zahájení

10.05 Prezentace aktivit DDM

11.05 MŠ Sluníčko

11.20 MŠ Habánská

11.30 Ptáčata

11.40 Funny Dancers, ZŠ Pavlovská

12.00 CM Kolík, ZUŠ Mikulov

12.20 Dechový soubor ZUŠ Mikulov

12.40 Oceňování žáků za mimořádné výkony

13.00 Jazzpetit

14.00 Mikulovská cihla – netradiční soutěž o 50 litrů vína

14.45 Vyhodnocení Mikulovská cihla

15.30 Trocha klidu

17.00 Zrní

19.00 Dan Bárta & Illustratoshere

21.00 Depeche Mode Revival Band

10.00-17.00 Lormovo náměstí

FLER MARKET

Trh s domácími a ručními výrobky

10.00 Hotel Zámeček

X. Mikulovské vinné trhy

Degustace špičkových vín, Mistrovství ČR v natažení vína koštýřem ze sudu na čas, mezinárodní přehlídka kotlíkových polévek, svěcení vín proboštem, country

10.00-23.00 Ulice Hraničářů

PANEL STAGE

Venkovní kavárna s piknikovým pláckem a sportovním využitím

21.30 Promítání filmu na zeď paneláku

10.00-19.00 Galerie Konvent

Ochutnávka bulharských vín

11.00-18.00 Zámek

Prezentace vín VOC Mikulov Vinařství Víno Marcinčák

12.00-17.00 Dvůr ZUŠ, Náměstí

DĚTSKÁ STAGE

12.00 Cirkusárium – Divadlo U plotny

14.00 O kouzelné vodě – Divadlo DOKOLA

16.00 Dobrodružství lesního skřítka Luka – Divadlo DOKOLA

14.00-16.00 Oranžerie zámecké zahrady

LITERÁRNÍ STAGE

Zámecké veršování - ukázky tvorby místních umělců, autorské čtení a Óda na město Mikulov

15.00-23.00 Národní dům, Náměstí

FOLKLORNÍ STAGE

10.00-21.00 Minidegustace vín s Mikulovští vinaři.cz

15.00 Cimbaltrio

17.00 Klaret

18.30 Feri and the Gipsies

21.00 Urband

18.00-24.00 Ulice Piaristů

GYMPL STAGE

18:00 Emplame

20:00 URBN

21:00 Mech

22:00 Afterparty s DJ Chocolatic

19.30 Hotel Galant

Večerní posezení s cimbálovou muzikou

Vstupné: 100 Kč včetně uvítací slivovice

Rezervace: hotel@galant.cz, 519 323 353

20.00 Boutique Hotel Tanzberg

Hudební večer s kapelou Melody Guitars

Neděle 20. května

8.00-15.30 Náměstí

HLAVNÍ STAGE

Jarmark a Mikulovský kopeček

8.00-13.00 Mikulovský kopeček

Třetí ročník běžeckého a turistického závodu na 6,3km pro širokou veřejnost

Program:

8:00 – 10:30 registrace závodníků

11:00 start závodu

13:00 vyhlášení výsledků a předání cen

9.00-15.30 Jarmark

13.15 CM Starobřeclavská

10.00-13.00 Ulice Hraničářů

PANEL STAGE

Sousedská snídaně

Pochlubte se svou oblíbenou specialitou. Doneste na ochutnání koláček nebo třeba pomazánku vlastní výroby.

11.00 Zámek – Nástupní sál

POHÁDKA BAJAJA

Divadlo Tramtarie

Vstup volný