LIVE stream - Online: Arina Dähnick: The MIES Project

BERLÍNSKÁ FOTOGRAFKA ARINA DÄHNICK VE STOPÁCH LUDWIGA MIESE VAN DER ROHE

CZ: Ačkoli výstava Arina Dähnick: The MIES Project ve vile Tugendhat nemohla být veřejnosti otevřena, přinášíme Vám však videoukázku z výstavy, kterou pro Vás vytvořila sama její autorka Arina Dähnick.

Život ve městě a kultivovanost, kontrasty uvnitř a venku, rozmazání a zaostření, odrazy a zrcadlení, hra s vnímáním pozorovatele — to jsou obrazová témata berlínské fotografky Ariny Dähnick. Architekturu Ludwiga Miese van der Rohe objevila na podzim roku 2012, kdy po bouřce zažila fascinující a paradoxní prostorovou zkušenost při sledování Nové národní galerie: vnímala neomezenou rozlehlost a zároveň poutavost tohoto místa. Od té doby fotografovala tuto stavbu za různých podmínek až do jejího uzavření v roce 2015, dále pak sledovala stopy Miese z Berlína do Brna, z Chicaga do New Yorku. Zachytila jeho nejslavnější budovy včetně vily Tugendhat, Seagram Building a Lake Shore Drive Apartments v působivém fotografickém souboru, jenž je vyjádřením její kreativní inspirace, ale i fascinující prostorové zkušenosti architektury samotné.