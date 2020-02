Šestitisícovky pro každého

Rádi byste na pořádný kopec, ale nejste žádní horolezci? Vezmeme vás na tři jednoduché himálajské šestitisícovky, na které snadno vylezete i bez lana, a ukážeme vám parádní aklimatizační treky, kde zažijete pravé Himálaje, nepotkáte tam skoro nikoho a nepotřebujete pro ně ani žádná drahá povolení. Taky nakoukneme do buddhistických chrámů, k nomádům do stanu na čaj s jačím máslem a Ladačanům pod pokličku. Kang Yatze II (6173 m) jsem v červenci 2018 zdolala sólo a celý den jsem měla horu jenom pro sebe. Když to zvládne takové pískle jako já, zvládnete to taky :-).

Vyprávět budou Katka Krejčová a Petr Ptáčník Z cesty kolem světa. V letech 2014-2015 spolu podnikli 16 měsíců dlouhou cestu kolem světa a od té doby spolu cestují, kdykoli je to jen možné. Zamilovali si severské země - loni proběhla premiéra jejich úspěšné přednášky Severské treky bez lidí - Aljaška, Kanada, Norsko, Laponsko, a navštívili spolu taky Afriku, Island, Kyrgyzstán a mnoho dalšího. Tentokrát vybrali nejjednodušší krásné šestititisícovky, na které si s trochou odhodlání můžete vylézt taky. Akce se uskuteční v Café Práh.