Milování v přírodě

Podle autorů přírodovědců jde o zatím nejodvážnější výstavní počin, který poodhalí tajemství intimního života zvířat.

Autoři výstavy zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist přiblíží téma intimního života zvířat prostřednictvím sbírkových předmětů, fotografií, videí, hravých interaktivních prvků i živých zvířat. Chybět nebudou ani paralely k lidskému sexuálnímu chování, které bylo většinou formováno podobnými selekčními tlaky jako to zvířecí.

V úvodu výstava vysvětluje, proč vůbec v přírodě existuje sex a jaké jsou jeho výhody oproti nepohlavnímu rozmnožování. Další část výstavy je zaměřena na způsoby námluv u zvířat a jejich párovací systémy. „K vidění je zde třeba diorama s tokaništěm polygynních tetřívků nebo australských lemčíků, kteří lákají samičky na všechny možné modré věci, které v přírodě najdou. Labutě jsou sice monogamní, ale názor, že by po smrti partnera navěky jen truchlily, zde bude poopraven. Sýkory, lejsci, pěnkavy a lidé jsou sice nejčastěji sociálně monogamní, ale příležitosti k záletům hojně využívají. Samci pak nevěrné partnerky trestají sníženou péčí o potomky,“ uvádí Miloš Krist. V této sekci si budou moci návštěvníci také sestavit profil ideálního partnera, zkusit srovnat svůj výběr s tím, jak to vidí jiní lidé nebo třeba ptáci, či si jen pustit do sluchátek nejrůznější zvuky roztoužených zvířat. Mohou zhlédnout také videozáznamy, kde jsou k vidění unikátní záběry námluv a páření některých druhů našich ptáků.

Zajímavý je také vizuální styl výstavy, na který autoři výstavy vyhlásili roce 2016 soutěž mezi studenty katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením ak. sochaře Tomáše Chorého. Autorem vítězného návrhu je turecký student Oğuz Can Yazgı, který se inspiroval novozákonním tématem Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele. Hlavní aktéry tohoto biblického příběhu však ztvárnil v podobě páru kudlanek nábožných. Jeho plakát si mohou návštěvníci prohlédnout spolu s 13 dalšími soutěžními pracemi.