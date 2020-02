Kingdom Come: Deliverance bojový camp

KCD je historická hra s realistickým bojovým systémem. V šesti blocích si můžete vyzkoušet většinu středověkých zbraní a technik boje! Postupně doplníme i podle vašich nápadů podrobnosti.



Pátek 20/3//2020

13:30 – 17:00 tyčové zbraně

18:30 – 22:00 dlouhý meč



Sobota 21/3//2020

9 – 12:30 rytířský meč a štít

14 – 17:30 kombinace zbraní

Večerní diskuze a teorie



Neděle 22/3//2020

9 – 12:30 dýky zblízka, tichá práce, další hole

14 – 17:30 šavle, kombinace se štítem a proti rytíři



Členský poplatek 400/ blok nebo 1800 celé tři dny.

Prosím vážné zájemce, aby mimo přihlášky emailem (info@drcbrno.cz) poslali závazně poplatky na účet 2101303544/ 2010 u FIO. Do přihlášky uvést bloky!!!



Vše potřebné půjčíme! Pro širokou veřejnost! Prosím sdílejte, i pokud se sami neúčastníte a bavilo by přátele. Od 15 let. S doprovodem po dohodě mladší.



Přespání možné pátek i sobota 50/noc. Sprchy, kuchyňka, klubovna, žíněnky na zem.

Registrujte a informujte se prosím emailem: info@drcbrno.cz nebo sms 603418065, garance míst a bonusy jen pro registrované.

Lektoři: Mgr. Robert Waschka (41 let praxe). Případně asistenti DRC.