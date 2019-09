Komedie o nejhorší zpěvačce na světě.

Komedie „Je úchvatná!“ vznikla pod režijní taktovkou Jana Hřebejka. Po divácky úspěšných titulech Manželské vraždění, Kumšt, Na dotek, Musíme si pomáhat a Práskni do bot se publikum Divadla Na Jezerce dočkalo další – v pořadí už šesté – Hřebejkovy režie na této scéně. Hlavní postavou příběhu, jenž se opravdu stal, je Florence Foster Jenkinsová, která je přesvědčena, že je obdařena pěveckým talentem. Její hlas je výjimečný – výjimečně příšerný. A představte si – vyprodá Carnegie Hall! Jak je to možné? Přijďte si pro odpověď do Divadla Na Jezerce.

Autor: Peter Quilter

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Jitka Sedláčková, Libuše Švormová, Jan Hrušínský, Miroslava Pleštilová, Václav Tobrman

Scénografie: Jan Štěpánek

Kostýmy: Jan Štěpánek

Premiéra: 26. 04. 2018

Divadlo: Divadlo Na Jezerce