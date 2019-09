Velké lásky v malém hotelu

Bláznivá komedie Raye Cooneyho v podání divadla Háta.

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.

Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu bydlí celkem 11 lidí. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů bojují o svůj krk vlastně všichni aktéři.

Hrají: Lukáš Vaculík (Richard Willey, Česká republika), Mahulena Bočanová / Olga "Háta" Želenská (Pamela Willeyová), Adéla Gondíková / Betka Stanková (Jean De Vries), Filip Tomsa (Gene De Vries), ředitel (Marcel Vašinka), Lily Chattertonová (Ivana Andrlová / Veronika Jeníková / Pavla Vojáčková), Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček / Roman Što (George Pigden), Juraj Bernáth / Martin Sobotka (číšník - číňan), Sandra Černodrinská / Kristýna Kociánová / (komorná - španělka)