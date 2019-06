Jánošík Revisited

Zbojnická legenda ožívá. Spravedlnost. Pomsta. Zrada a láska. Nezabiješ!

Drama o slavném slovenském zbojníkovi z roku 1909. „V té době“, píše ve třicátých letech Mahen, „nikdo nevěřil pomalu v člověka, ale najednou jsme našli mezi lidem člověka, nedávno skorem popraveného, a ten člověk žil v paměti národa jako světec. A kolem toho člověka kvetly píseň i naděje.“ Jenže pak přišla krutá zkušenost první světové války. Dvacet let po napsání Jánošíka se Jiří Mahen vyznává ze svého pokušení napsat drama znova a jinak: „Byl by daleko prostší, bez písniček a bez barev.“ Do jeho úvah zasáhla národní tragédie. Dva měsíce po okupaci Československa se Mahen oběsil. Do mysli se vkrádá otázka: Jakého Jánošíka by napsal dnes? Po více než sto letech od světové premiéry v roce 1910 v pražském Národním divadle s Eduardem Vojanem v hlavní roli? Po všech slavných filmových zpracováních, toho němého z roku 1921, i toho ikonického z roku 1935 v režii Martina Friče, jenž se stal nejúspěšnějším filmem první republiky?

Idylický mýtus dnes postupně bledne pod tíhou zkušeností nacismu, komunistické diktatury. Ocitáme se pomalu v situaci, kdy se zas přestává věřit v člověka a čeká se na mesiáše. Jaký hrdina po tom všem může ještě přijít? Jaký sen o Jánošíkovi sníme? Vnímáme ho jako hrdinu, či jako obyčejného zloděje a zabijáka? Jaká je etika vzpoury? Cena cesty ke svobodě? Spasí vše láska? Pojďme si ten příběh o Jánošíkovi vyprávět znovu.

autor: Jiří Mahen, Martin Františák

režie: Martin Františák

úprava: Martin Františák

dramaturgie: Lucie Němečková

scéna: Marek Cpin

kostýmy: Markéta Sládečková

hudba: Nikos Engonidis

pěvecké nastudování: Petr Svozílek

Premiéra: 14. prosince 2018 v Mahenově divadle

Osoby a obsazení

Jánošík: Dominik Teleky j. h.

Ilčík : Tomáš David

Garaj, Kněz: Jaroslav Kuneš

Hrajnoha: Jan Grygar

Adamčík: Martin Sláma

Putnok: Pavel Doucek

Uhorčík : Petr Kubes j. h.

Harala: Josef Králík j. h.

Gajdoščík: Jaroslav Dostál j. h.

Vlček: Petr Bláha

Michalčík: David Kaloč

Ďurica: Vladimír Krátký

Mucha: Jiří Pištěk j. h.

Otec Jánošíka: Vladimír Krátký

Anka: Elena Trčková

Matka Anky: Monika Maláčová

Samko: Vojtěch Blahuta j. h.

Šandor: Bedřich Výtisk

Šandor´s Panters : Jakub Šafránek, Martin Veselý

Cigánka: Jana Štvrtecká

Ďuricovi synové, Kněz: Šimon Bilina, Radek Melša, Jan Horák

Muzikanti: Jitka Šuranská, Nikos Engonidis

Dominik Teleky Narodil se v Michalovcích na východním Slovensku. Podařilo se mu projít základní a střední školou a odjel na západ. Tam ale zjistil, že je to vlastně pořád východ. Nastoupil do Vojenského uměleckého souboru Ondráš jako...

Martin Sláma Narodil se v Brně. Zde vychodil základní a střední školu, vystudoval herectví na Divadelní fakultě JAMU a po absolutoriu se stal v roce 1992 členem činohry Národního divadla Brno (tehdejší Zemské divadlo v Brně).

Jakub Šafránek Narodil ve Šternberku. Po pěti letech na základní škole v rodném městě následovaly čtyři roky na šternberském gymnáziu. Ve školních letech účinkoval v dramatickém kroužku a v gymnaziálním divadelním spolku. Z kvarty...