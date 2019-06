Webnode - Den otevřeného kódu pro vývojáře a studenty

Společnost Webnode, tvůrce nástroje na tvorbu webových stránek pro každého, opět připravil pro vývojáře a studenty unikátní příležitost nahlédnout do svého kódu. V rámci Dne otevřeného kódu, který se koná 13. června 2019 v Brně, mohou účastníci nahlédnout do procesu tvorby nástroje Webnode, který denně využívají miliony lidí na celém světě. Návštěvníky čeká netradiční odpoledne a večer v zajetí kódu, hlavolamů a dobrého jídla a piva. Akce pro vývojáře a studenty se uskutečnila už v loňském roce a měla velký úspěch.

Účastníci si mohou prohlédnout pracoviště společnosti Webnode. Zjistí, na čem vývojáři firmy právě pracují, čekají je hlavolamy, a to jak pracovní, tak deskové a také zábava ve společnosti starých dobrých dosovských her jako je Wolfenstein, Prince of Persia a další. Nebude chybět grilování na střeše budovy a ochutnávka piva z minipivovarů. Den otevřeného kódu se koná 13. června 2019 na adrese společnosti Webnode, Hlinky 70, Brno od 17 hodin.