Dobrovolnicí na workcampu

Jaké to je stavět bobří hrad v Německu, pomáhat ve Francii na přírodním festivalu nebo pracovat na statku bývalého cirkusového klauna ve Finsku? Na workcampu můžeš začít pomáhat jakkoliv a kdekoliv. Nevíš co to je workcamp? Přijď se to dozvědět a zjistit, jak můžeš vyjet i ty.