Herci z IMPRA míří se svou ledově namraženou hrouf do Brna

Dvojice kamarádů Hanny Firla a Ondřej Král z herecko-improvizačního uskupení IMPRA korzuje po republice s novou podzimní tour Ice Cold Only. Představení se odehrávají výhradně v barovém prostředí a nejinak tomu bude i v Brně, kam tito mladí herci zavítají 21. listopadu. Tak trochu jiná IMPRA Uskupení IMPRA známe jako partu, která se vyžívá v improvizaci a neví, co je to scénář. To se ale pro tentokrát změní.

Hanny Firla a Ondřej Král budou totiž hrát podle předem daného scénáře. Hra má 56 minut a režijně se jí ujal Ladislav Karda. O hudební doprovod se postará Karol Komenda. „Jde o divadelní hru, ve které se dva kamarádi vidí po delší době, aby vytvořili barový představení. Bar je místo, kam každý přichází s nějakou emocí, která se může během pár sekund zásadně a totálně otočit. Dějově se bude hra odehrávat v několika rovinách a společně s Ondrou Králem rozehrajeme více rolí,“ popisuje hru Ice Cold Only herec Hanny Firla. Pokud se chcete na vlastní kůži vidět, jak dvojice improvizátorů zahraje podle předem daného scénáře, dorazte ve středu 22. listopadu do klubu Favál. Brány klubu se otevřou v 19:30, u vstupu bude pro každého připraven Jägermeister welcome drink. Představení začne ve 20:00 hodin a po skončení bude následovat ještě afterparty. Vstupné je zdarma.