Lednické krojované hody

Nenechte si ujít Tradiční krojované hody na Zámeckém náměstí.

Lednice (německy Eisgrub) je obec na jižní Moravě, která v polovině 13. století přešla do majetku rodu Lichtenštejnů a patřila jim až do roku 1945. Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské). Lednice se nachází asi 6 km severozápadně od Břeclavi a 12 km východně od Mikulova. Do obce patří i osada Nejdek. Žije zde přibližně 2 300 obyvatel.