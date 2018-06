Vaňkovka Fest - Brno

Nuda v Brně v létě rozhodně nehrozí! Galerie Vaňkovka vám přináší další ročník našlapaného multižánrového festivalu Vaňkovka Fest.

Od konce června až do konce července se vám v nádherném venkovním prostoru mezi Galerií Vaňkovka a Fait Gallery představí nejrůznější kapely od nestárnoucích hudebních legend až po začínající talenty. Potěší vás vystoupení stand up komiků i tematické hudební večery.

A co je na tom nejlepší – tuto mega porci zábavy si můžete až do konce července užívat úplně zdarma!

Letos jsme pro vás připravili jednu úžasnou novinku. Ve spolupráci s brněnským Spirit barem vytvoříme ve venkovním prostoru nádhernou chill out zónu, kde si skoro každý den již od 16 hodiny můžete posedět, vypít drink a prostě relaxovat. O kvalitu letních nápojů se budou po celou dobu Vaňkovka festu starat právě barmani ze Spirit baru ve svém festivalovém trucku, který vznikl přímo na míru právě pro Vaňkovka Fest. Po skončení koncertů nikam hned neodcházejte! Ve vybraných dnech vás čekají after party s DJ´s nebo chill out music a služby baru až do půlnoci.

Tak jako každým rokem cílí program festivalu na všechny strany. Chystáme divadla i koncerty pro děti, stand-up comedy show a každou sobotu si můžete v rámci festivalu zacvičit jógu v bezkonkurenčně nejkrásnější improvizované tělocvičně v Brně – ve Fait Gallery.

Co dodat? Těšíme se na vás... Pojďme si společně užít brněnské léto na Vaňkovka Festu naplno...

Podrobný bohatý program na jednotlivé dny najdete na oficiálních stránkách akce.