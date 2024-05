Víkend otevřených zahrad v Krafferově zahradě

Druhý víkend v červnu, který letos připadá na 8. až 9. června, patří celoevropskému svátku otevírání neobyčejných zahrad. A jednou takovou je i Krafferova zahrada v Jindřichově Hradci, která zve do zahrady návštěvníky z blízka i daleka a připravila pro ně pestrý program.

Krafferova zahrada je místo, kde kvete inspirace. Místo, kde se prolíná zahradnické řemeslo s kulturou a příběhy lidí. Pěstují se zde lokální květiny, probíhají environmentální a vzdělávací aktivity, zažijete zde umělecká představení v jedinečné atmosféře. Krafferova zahrada je místem pro setkávání všech generací, odborníků i laiků, živou diskuzi i odpočinek.

Program Víkendu otevřených zahrad vám přinese ochutnávku toho, čím vším Krafferova zahrada je. Komentované prohlídky zahrady, které budou probíhat celý víkend, vás seznámí nejen se současným stavem zahrady, ale i jejími budoucími plány a strhující historií. Ta započíná barokní zahradou pro hraběnku Isabellu Černínovou z roku 1758, do jejího příběhu se však výrazně promítl další osud naší země, ať už v podobě prvorepublikového zahradnictví či jeho zestátnění.

V sobotu proběhne workshop vázání kytice a workshop pro děti Skřítkův domeček. V neděli pak workshop vázání věnečku do vlasů a workshop Jak naložit s úrodou pod vedením Nikoly Mrázové, autorky kuchařky Ze zahrady do kuchyně. Místa na workshop jsou omezena, registrace na webu zahrady.

Návštěvníky čeká také autorské čtení knížky O zahradním skřítkovi s Lindou Markovou, Teátr Pavla Šmída a jeho Větrná pohádka (vstupenky v prodeji na webu zahrady), saxofonové kvinteto Partisax a saxofonové kvarteto Saxy kvartet.

Pro děti je kromě dílniček V papíru připravena i Bojovka se zahradními skřítky. Všichni návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu děl zapojených do soutěže Setkání v zahradě a dokonce hlasovat o ceně návštěvníka Víkendu otevřených zahrad.

I během tohoto nabitého víkendu se budete moci přesvědčit o tom, že zahrada je i místem odpočinku, v sobotu zde najdete chill out zónu se čtením do zahrady, letními drinky a DJ CUBE POSITIVE.

O občerstvení se postará Kafe Okolo a sladkosti Oat.milk.klara a chybět nebudou ani doplňky a dekorace z upcyklovaného papíru V papíru, výtvarná díla Stellion, šperky Nature in Drop, bylinková kosmetika Dotek bylinek a nevšední sirupy od Bylinek od Světa. Samozřejmostí jsou pak květiny z Krafferovy zahrady všech barev a vůní do vázy i do záhonu!