Opalický gala ples

Na plese zahrají kapely Sinners - první big beat na budějovicku a Synové velké Opalice band s repertoirem divadla Semafor, swingem, blues, rock and rollem. Tombola bohatá, hlavní cena vyhlídkový let. Odvoz do okolních obcí zaištěn. Rezervace vstupenek na tel. 777713277.