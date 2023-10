Filmový Klub Fabrika - Poslední Skaut

Film se bude promítat na velkoplošné projekci, zvuk zapojený přes klubový PA systém, v původním znění s českými titulky. Kapacita klubu je 100 osob (sezení), vstupné 100 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit předem na Xticket.cz, od 1.9. Klubový bar bude plně k dispozici.

19:00 otevření klubu

20:00 projekce

POSLEDNÍ SKAUT (THE LAST BOY SCOUT) 1991

link - https://www.csfd.cz/film/8283-posledni-skaut

CSFD - Joe Hallenbeck býval elitním tajným agentem, který kdysi dokonce zachránil život americkému prezidentovi. To už je ovšem minulost. Nyní se živí jako soukromý detektiv, jehož nejvěrnější družkou se stala láhev levné whisky. Když mu přítel Mike Matthews dohodí jako kšeft ochranu barové tanečnice Cory, netuší, že se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Nejprve exploduje auto s Matthewsem a vzápětí je i přes veškerou jeho snahu Cora přímo na ulici zavražděna chladnokrevnými zabijáky. Joe společně s jejím přítelem, fotbalistou Jimmym Dixem, zjistí, že se pokusila vydírat majitele fotbalového klubu Hřebců Marconeho s cílem dostat Jimmyho, který byl distancován kvůli drogám, zpět do hry. Tím, že našli materiály kompromitující Marconeho, stávají se sami cílem mafiánských zabijáků a Joe podezřelým z vraždy Matthewse, protože policie zjistila, že byl milencem jeho ženy Sáry. Navzdory všem překážkám zjistí Joe, že Marconi se chystá zabít senátora Baynarda, předsedu komise rozhodující o sázkách na fotbalové zápasy. Přestože to byl právě on, kdo se postaral o Hallenbeckovo propuštění, když detektiv odhalil a překazil jeho sadomasochistické hrátky, riskuje Joe s pomocí Jimmyho život, aby atentátu zabránil.