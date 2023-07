Helena Schmaus Shooner

Obrazy, akvarely, kombinované techniky…

Slavnostní zahájení výstavy 19. 7. 2023 od 17:00

Jihočeská výtvarnice Hana Masopustová představí svoji poslední tvorbu inspirovanou hudbou mnoha žánrů (Rock 60. a 70. let, Bebop, Jazz, hudební minimalismus atd.). Téma letu je oblíbeným a častým motivem jejích obrazů. Autorka se snaží pomocí výtvarných her a parafrází hledat styčné body mezi hudbou a malbou pomocí abstraktních výrazových prostředků. Ale nejen to, oblíbené hudební interprety často portrétuje a vyjadřuje tak svoji úctu a lásku k nim.

Otevírací doba a vstupné

VÍCE INFORMACÍ ZDE