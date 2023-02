Pohádkový svět Jindry Čapka v Třeboni

Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s neuvěřitelným kouzlem doplňují příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil svými ilustracemi více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval například v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách atd. Největší výstavu v České republice měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velké výstava zavítá právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni a bude k vidění od 2. dubna do 24. června 2023.

Na své si přijdou děti, neboť k výstavě bude připraveno i několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.

Výstavu zahájíme za přítomnosti autora v sobotu 1. dubna 2023 v 17 hodin.

http://www.dumstepankanetolickeho.cz/