Traktor Sedmá strana kostky

Po dvou letech skončilo turné Monster Meeting, které kapelu i fanoušky provedlo událostmi posledních dvou let. To byl také poslední tah na Šachoffnici, kterým se uzavřela úspěšná etapa dosavadní úspěšné koncertní cesty Traktoru.



Ale šach-matem nic nekončí, naopak! Traktor svoji hru hraje dál a zve fanoušky na největší turné v jeho historii! Ke zveřejněnému výročí 20 let na ostravském zimním stadionu přidává další halové a open air koncerty! Kostky jsou vrženy a ve čtvrtek 7.10. v 7:00 začne předprodej na 17 zastávek, na které kapela přiveze nejen songy z nového alba a osvědčené hity, ale i poctivou a zároveň velkolepou rockovou show!

