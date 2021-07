I v létě 2021 je možné zažít napínavý lov na téměř šestimetrového mamuta. Na Lipno se totiž vrací úspěšná putovní výstava, která návštěvníky ohromí realistickými modely pravěkých tvorů v životních velikostech. Giganti doby ledové umožňují zblízka poznat 18 vyhynulých tvorů z pravěku. Novinkou pro návštěvníky je paleohřiště, na němž mohou děti objevovat trilobity a jiné fosilie při hře. Do minulosti staré 10 tisíc let se lze na Lipně vydat od 1. července do 29. srpna. Giganti doby ledové čekají u hotelu Racek v Černé v Pošumaví.

Výstava Giganti doby ledové je příležitostí „cestovat v čase“ a seznámit se s tehdy největšími a nejzajímavějšími obyvateli planety. Přesvědčivé modely vznikly díky spolupráci sochařů, modelářů a paleontologů, a to na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Návštěvníci mohou na Lipně „potkat“ celkem 18 vyhynulých tvorů z doby ledové. Navíc zasazených do scenérií přibližujících pravěké prostředí a situace, jaké se v pravěku mohly odehrát. Lidé tak uvidí veledaňka bojujícího o život po napadení smečkou hyen, bez nebezpečí můžou pozorovat lva snažícího se ukořistit prakoně nebo přihlížet marné snaze mamuta dostat se ze spárů lovců. V životní velikosti na výstavě číhají také srstnatý nosorožec, šavlozubý tygr či pozemní lenochod.

Dobu ledovou dokreslují mamutí kly, kosti srstnatých nosorožců nebo parohy veledaňků. Součástí výstavy jsou i čtyři kostry, opět vytvořené v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Malé návštěvníky jistě potěší interaktivní novinka – paleohřiště. Pod skálou s reliéfy fosilií mohou děti na pískovišti objevovat trilobity či lebky šavlozubého tygra a jeskynního medvěda. Zvláště pro děti a dospívající je výstava jedinečnou možností seznámit se s pravou podobou dávno vyhynulých tvorů a dozvědět se více o jejich způsobu života. Něco nového a zajímavého se tak mohou přiučit i o prázdninách. Podrobnosti o době ledové poskytnou doplňující texty.

Zábavu a poučení pro malé i velké nabízí Giganti doby ledové na Lipně po celé prázdniny, zájemci je najdou u hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Příslušníci IZS mají letos vstup na výstavu zdarma. Organizátoři jim tímto způsobem chtějí stejně jako v minulém roce vyjádřit poděkování za jejich obětavou a náročnou práci v uplynulých měsících.

Výstava Giganti doby ledové: 1. 7. – 29. 8. 2021

U Hotelu Racek v Černé v Pošumaví

Každý den od: 9.30-19.00 hod.

Vstupné:

- dospělí: 150 CZK

- děti, studenti, důchodci, ZTP: 90 CZK

- rodiny (2+2 nebo 3+1): 350 CZK

- IZS: zdarma