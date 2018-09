Jan Svoboda – Světlo / prostor / čas

Výstava maleb Jana Svobody vnese do Muzea Jindřichohradecka Světlo, prostor a čas. Závěrečná umělecká výstava letošního roku představí tvorbu umělce a ředitele Základní umělecké školy v Bechyni. Teplým světlem prosvícené prostory křížové chodby bývalého kláštera minoritů dávají vyniknout jeho obrazům s duchovní tématikou. Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. září od 14:00 a výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout do 28. října.

„Obrazy jsou převážně monochromatické, obsahují celou řadu církevních symbolů, značek z cest po Evropě, hlavně do Francie, kam se autor každoročně vrací. U křesťanských symbolů se objevuje například beránek boží, různé kříže a jejich otisky vyrobené speciální technikou leptání kyselinou. Je to hledání duchovní cesty, část obrazů má silně meditativní charakter. Některé jsou tak jednoduché, že už se blíží vrcholné abstrakci,“ přiblížil Svobodovu tvorbu kurátor výstavy a historik umění muzea Jakub Valášek. Návštěvníci se mohou ponořit do autorova světa prostřednictvím třech desítek obrazů i několika instalací od počátku 90. let minulého století do současnosti.