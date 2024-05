Nenechte si ujít Festival kávy a čaje, kde ochutnáte exotické kávy a čaje, které jinde nenajdete. Druhý červnový víkend se Výstaviště Kroměříž stane centrem setkání předních distributorů kávy a čaje včetně zástupců tuzemských pražíren.

Přijďte se nechat uchvátit lahodnou chutí čerstvě připraveného šálku a to vše v příjemném prostředí tematických zahrad umocněných omamnou vůní šafránu. Pro návštěvníky je připravena nabídka nepřeberného množství dobrot a koření. To vše za doprovodu podmanivých tónů, které vás přenesou v čase až do čarovného Orientu, Dálného východu či tropické Amazonie.

Milan Polášek nás bude hudbou a slovem provázet po celou dobu konání akce. Kromě ukázek jedinečných výkonů našich baristů a tradičního vystoupení tanečních skupin ORIENT OTROKOVICE – KHARIDA A SHIRINE se můžete těšit na autentický program japonské školy Katori a to v podání samurajského mistra Marka Motyčky. Budete svědky bleskového útoku z tasení meče, ukázky sebeobrany dlouhým nožem, pažemi a holí. Nebude chybět ani tak oblíbená disciplína jako přesekávání rohoží.

Profesionálové vám představí nejmodernější technologie výroby teplých a studených kávových, čajových, mléčných a čokoládových nápojů. Návštěvníci se dozví pravidla správné přípravy kávy a čaje včetně postupů při zpracování kávového zrna a listů čajovníku. Těšit se můžete na bohatou nabídku kávovarů, mlýnků, filtrů na vodu a kávovou kosmetiku. Novinkou bude prodejní výstava kávových šálků z druhé největší soukromé sbírky v ČR. Nebudou zde chybět ani výrobci medu, cukrářských dobrot a pravého českého porcelánu.

OTEVÍRACÍ DOBA: sobota 8. 6. 2024 9.00–18.00, neděle 9. 6. 2024 9.00–17.00

VSTUPNÉ:

Dospělí – 100 Kč,

Důchodci nad 65 let, ZTP – 80 Kč

Děti do 150 cm, ZTP/P + doprovod - ZDARMA