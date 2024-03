Vsetinský filmový maraton 2024

Vsetínský filmový maraton s pořadovým číslem 26 se uskuteční v kině Vatra Vsetín o víkendu od 19. do 21. dubna 2024. Díky neutuchajícímu nadšení organizátorů z Filmového klubu Vsetín se budou moci všichni milovníci nevšedních filmových zážitků opět vydat na průzkum balkánské kinematografie.

Tentokrát je čeká kolekce složená zejména z filmů Rajka Grliće, Srđana Karanoviće, Gorana Markoviće, Gorana Paskaljeviće a Lordana Zafranoviće, absolventů pražské FAMU. Tato pětice patří k nejslavnějším režisérům z bývalé Jugoslávie. Společné mají nejen to, že jejich filmy získaly řadu ocenění na festivalech po celém světě, ale také to, že na přelomu 60. a 70. let vystudovali režii v České republice a dobová jugoslávská kritika pro ně vymyslela označení pražská nebo také česká škola. "Sami režiséři tuto škatulku nemají moc rádi a Goran Marković dokonce napsal knihu Česká škola neexistuje, kterou jsme s Filmovým klubem připravili před čtyřmi lety k českému vydání. Všichni svorně tvrdí, že je sice spojují společné zážitky z dob studií a přátelství, které se ve světě filmu jinak příliš nenosí, ale jejich tvorba je natolik odlišná, že ji nelze házet do jednoho pytle.

Samozřejmě, že mají pravdu, přesto jsme se rozhodli jako podtitul letošního Vsetínského filmového maratonu použít název Česká škola v jugoslávském filmu. Toto označení totiž vnímáme jako známku kvality, protože v kontextu jugoslávské, ale evropské kinematografie, tvorba jugoslávských absolventů FAMU vyniká." říká předseda vsetínského filmového klubu Milan Kostelník. Další střípky z toho, co diváky čeká prozrazuje dramaturg přehlídky Jiří Fiala: "Každý ze zmíněných režisérů bude mít v programu 2-3 filmy. Snažili jsme se vybrat ty snímky, které jsou u nás méně známé, protože nebyly uvedeny v české filmové distribuci nebo u nás byly k vidění naposledy třeba před několik desítkami let. Punc výjimečnosti bude mít např. projekce Zafranovićova českého filmu Má je pomsta. To je snímek, ve kterém se objevila v polovině devadesátých let skoro celá tehdejší česká herecká elita. Před třiceti lety jej nepřijala ani kritika ani diváci a snímek zcela zapadl. Myslím si, že s ním Zafranović předběhl dobu, a právě nyní je ten správný čas se na něj bez předsudků podívat a užít si ho! Z dalších projekcí, které chystáme bych zmínil třeba snímek Sen zimní noci, ve kterém Goran Paskaljević rozvinul příběh jedné z postav svého opusu magnum Sud prachu..."

Kromě filmů se budou moci diváci setkat přímo i s režiséry, protože na sobotní podvečer je připravena v kině on-line beseda, které by se většina z nich měla účastnit. Kromě Gorana Paskaljeviće, který bohužel zemřel v roce 2020. Přehlídka začne jako obvykle v pátek v 17 hodina a poběží až do nedělního odpoledne. V sobotu i neděli startuje program již v 9:30 hodin. Celkem bude k vidění 13 filmů za dostupné ceny.