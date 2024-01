Výstava soutěžních návrhů na revitalizaci Sadu Svobody ve Zlatém jablku

Sad Svobody, park okolo zlínského zámku, čeká velká proměna. Město Zlín v minulém roce vypsalo krajinářsko-architektonickou soutěž na jeho novou podobu a již vybralo vítězný návrh. Jak bude za pár let park vypadat a z jakých soutěžních návrhů porota vybírala, mohou návštěvníci obchodního centra Zlaté jablko zjistit díky právě probíhající výstavě. K vidění je v přízemí prodejní galerie až do 28. ledna. Ve středu 17. ledna navíc své návrhy osobně představí tři oceněné týmy v sále multikina Golden Apple Cinema.

Zajímavou výstavu, která se zabývá zlínskou architekturou, hostí v těchto dnech obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko. Po úspěšné revitalizaci parku Komenského se nové podoby totiž dočká také druhý velký park v centru Zlína, sad Svobody. V otevřené krajinářsko-architektonické soutěži, kterou pořádalo město Zlín společně s Kanceláří architekta města Zlína, odevzdalo své návrhy pět týmů z Česka i Slovenska.

Výstava ve Zlatém jablku na jednotlivých panelech představí nejen vítězný návrh autorů z pražského studia Loom on the Moon, ale i všechny ostatní návrhy a další informace k soutěži.

Podané návrhy hodnotila odborná komise v čele s architektem Petrem Jandou, který je původem ze Zlína a je také autorem oceněné revitalizace pražské náplavky. „Vítězové splnili zadání s největší odvahou a zároveň s největším předpokladem proměny využívání i vnímání parku obyvateli i návštěvníky města,“ uvedl Janda.

Porota také ocenila, že vítězný návrh respektuje současný charakter parku a současně odkazuje na uměleckou instalaci Zlínská zrcadla, která byla do parku umístěna při příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky Zlína. I za touto instalací stojí studio Loom on the Moon.

Podrobnější prezentaci prvních třech oceněných návrhů si navíc mohou zájemci vyslechnout přímo od jejich autorů ve středu 17. ledna od 17 hodin v sále Golden Apple Cinema. Přítomen bude také primátor města Zlína Jiří Korec i další zástupci města a Kanceláře architekta města Zlína. Vstup je volný i pro veřejnost, vzhledem k omezené kapacitě sálu je ale třeba vyzvednout si vstupenku na pokladně.

Více informací o projektu naleznete na www.kamzlin.cz