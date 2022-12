Czendlik a Kopecká uvedou Večer (před)tříkrálový na Lanterně

Jedinečný podvečer po boku charismatického kněze Zbigniewa Czendlika a oblíbené farářky Martiny Viktorie Kopecké, která zazářila v taneční soutěži StarDance, vás čeká 5. 1. 2023 ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích.

Večer (před)tříkrálový, aneb jak to bylo od Dušiček po Hromnice – tak se jmenuje dvouhodinové příjemné povídání s oblíbeným knězem Zbigniewem Czendlikem a sympatickou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou. Společně nahlédnete do církevních tradic provázejících toto období, do rodinných zvyků, které se předávají z generace na generaci i tak, jak je znají sami průvodci večerem.

Čeká vás také ochutnávka tradičních specialit z knihy Vánoční tradinář, jehož je Martina Viktorie Kopecká (s Martinou Boledovičovou) spoluautorkou. Vyzkoušíte třeba dušičky z kynutého těsta, ořechové rohlíčky, smaženou kroketu ala houbový Kuba, bagetku s pečenou husou, Tříkrálový punč a další.

Zajímavý večer ve Velkých Karlovicích si můžete prodloužit balíčkem nazvaným Tříkrálový pobyt. Vychutnáte si potřebný klid, krásnou zimní valašskou krajinu, jedinečnou péči i neomezenou relaxaci v unikátních wellness komplexech Spa hotelu Lanterna i v nedalekém Wellness Horal, kterému se pro jeho jedinečné vodní zázemí přezdívá valašské moře.

Termín: 5. 1. 2023, od 17.00

Místo: Spa hotel Lanterna, Léskové 659, Velké Karlovice

Více na: https://www.valachy.cz/pobyty/czendlik-kopecka/