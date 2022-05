Žena, která uvařila svého manžela

Česká premiéra originální černé komedie. 28. 5. 2022 v 19 hodin v Nové sokolovně ve Slušovicích Divadelní hra Debbie Isitt. Režie: Petr Kracik Hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová, Otmar Brancuzský Producent: Petr Kracik a umělecká agentura Pierot Pořadatel: Město Slušovice Vstupné 300 Kč. Hra začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu tříletého výročí svatby Kennetha a Laury. Hlavním chodem má být „překvapení“. V retrospektivách se divák dozvídá, jaké všechny události předcházely této večeři. Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství – téměř dvacet let, než se Kenneth (stylizující se do Elvise Presleyho a procházející krizí středního věku), zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura ztělesňuje vše, co Kennethovi v manželství schází, ale brzy se mu milostná aférka vymkne z rukou a nastává kolotoč lží, výmluv a obviňování. Brzy je Kenneth donucen přiznat barvu manželce a k milence Lauře se přestěhovat. Předprodej vstupenek v Městské knihovně ve Slušovicích, tel. 575 570 636, 777 850 498, email: knihovna.slusovice(@)cmail.cz. Pokud jste z větší dálky a nemáte možnost si vstupenky vyzvednout v předstihu, lze je zakoupit přes účet a vyzvednout na místě před představením.