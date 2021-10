Rudy Linka - One Man Show

“Lidé kteří inspirují, to je motor, který dává životní energii a odvahu jít za svým snem,” říká světoobčan Rudy Linka, který sám se za svůj život stal člověkem, který inspiruje. V roce 2020 slaví svoje 60. jubileum, ke kterému bude Albatros vydávat jeho autobiografickou knihu. Rudy vás ve své One Man Show provede svým světem s lehkostí a humorem jemu vlastními. To znamená, že vás čeká hudba, projekce fotografií ze soukromého archivu a příběhy s lidmi, kteří Rudyho inspirovali a budou inspirovat i Vás.

Termín koncertu byl dvakrát přeložen z důvodu epidemie onemocnění Covid-19 s následným uzavřením kulturních institucí.

Vstupné 120 Kč, studenti, senioři 50 Kč možno zakoupit v Alternativě před koncertem nebo v Městském informačním a turistickém středisku.