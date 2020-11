Dnes večer nevařím

Co když se jednoho dne probudíte a zjistíte, že vám život utíká mezi prsty,

že se všechno topí v rutině a vaše dřívější sny jsou tytam? Co uděláte?

Tereza je obyčejná žena v domácnosti, která se každý večer těší, až její

manžel Chuck přijde z práce domů a ona mu naservíruje teplou večeři.

Jenže když Chuck zapomene na výročí jejich svatby, uvědomí si, že to chce

změnu. Není čas ztrácet čas! Život se přece musí žít tady a teď.

„Myslím, že byste si měla udělat víc času na sebe. Vypadnout občas z domu.

Chodit na jógu. Pořídit si známost...“

Jde o milý, vtipně napsaný příběh „obyčejné“ hrdinky, jehož autorem je

kanadský dramatik a scénárista Norm Foster.