Osobní poplach

Silný příběh Holcmanova strýce, řezníka Jožky Slováka, rodáka z horňácké Velké nad Veličkou, furianta, provokatéra, vzdělance samouka, mistra estetika a surového humanisty, přesto chlapa věrného jedné životní lásce navzdory krutému osudu. Osudu i dobovým poměrům zvaným komunismus. Tomu se mistr řeznický brání humorem, drzostí, absurdními situacemi vyvolanými neodolatelnou touhou po společnosti a sklence alkoholu, rozčiluje lidi, stejně jako je dokáže nadchnout, baví se situacemi, které mají v sobě proletářskou poezii. Jožka Holcman, mezi skoronickými známými přezdívaný “Felix”, režisérovi inscenace Břetislavu Rychlíkovi napsal: „On je ten beran, který si odříkává - jedna bečka, druhá bečka, šla ovečka do kopečka, a denně naráží do zdi; přesto s odřeným, ale vztyčeným čelem dál valí svůj kámen do kopce, jenž vévodí krajině pod Javorinou, přesto i na smrtelné posteli nepřestává provokovat.“ Hýlom hálom!