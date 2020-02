Narozeniny Gerriho v Zoo Zlín

V sobotu 22.2.2020 oslavíme 20. narozeniny Gerryho, samečka kivi hnědého, a vydáme také naši první eurobankovku právě s motivem kiviho. Přijďte společně s námi popřát Gerrymu a navíc zakoupením eurobankovky podpořit ochranu kiviů přímo na Novém Zélandě. Celý výtěžek z prodeje eurobankovky věnujeme na vybraný ochranářský program kiviů přímo v místě jejich přirozeného výskytu.

Oslava narozenin odstartuje v 10.00 u australské expozice kivi a nestorů kea. Paní chovatelka připraví Gerrymu speciální narozeninovou snídani, takže budeme mít velkou šanci uvidět Gerryho „v akci“. Současně Vám náš průvodce nabídne spoustu informacích o těchto ptačích symbolech Nového Zélandu a také novinky týkající se chovu kiviů v Zoo Zlín. Navíc se můžete zapojit do soutěžního kvízu Po stopách našich běžců. Kvíz získáte při zakoupení vstupenek, vyplněný jej pak stačí vhodit do připravených boxů v zooshopech u hlavního a sezónního vstupu do zoo. Na 5 výherců čekají hezké dárky!

Prodej eurobankovky zahájíme v 8.30 poblíž hlavního a sezónního vstupu. Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu sběratelů doporučujeme návštěvníkům nákup eurobankovek u sezónního vstupu, kde budou v prodeji eurobankovky s vyššími sériovými čísly. Prodej eurobankovek bude po víkendu pokračovat v prodejně zooshopu u hlavního vstupu do zoo.

V sobotu 22.2. můžete pro návštěvu zoo využít oba dva vstupu, hlavní i sezónní. Občerstvení zajistí restaurace Limpopo, otevřena bude také Chocolatérie.