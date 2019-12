Elvenking ve Zlíně

Italové ELVENKING zahrají na jaře v rámci svého turné „Divination Tour“ hned 2x v ČR! Italská formace ELVENKING patří nepopiratelně k jedněm z nejdůležitějších kapel na poli folk metalu.

Letos, na konci srpna, vydala kapela svou již desátou desku s názvem „Reader Of The Runes – Divination“ a vydává se na turné, v rámci něhož zavítá také do Prahy i Zlína.