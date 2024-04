Pobytový letní tábor Žirovnický Survivor nabízí volná místa

Dobrodružství uprostřed lesů slibuje pobytový tábor s celotáborovou hrou na motivy známé televizní soutěže. Chcete, aby si vaše dítě vyzkoušelo, co všechno zvládne? Žirovnický Survivor se uskuteční od soboty 17. do soboty 24. srpna. Jeho základnou je rybník Budín na Pelhřimovsku a kromě hlavního tématu nabídne i další netradiční hry, koupání, poznávání přírody, táboráky, výlety, diskotéku a další zábavu. Tábor je určený pro děti od 7 do 15 let.

Cena za týdenní pobyt je 6 500 Kč. V ceně je ubytování v dřevěných chatkách, pět jídel denně a veškerý program.

Tábor pořádá nezisková organizace Dělej co tě baví. Přihlášky a další informace: https://www.delejcotebavi.com/akce/2024-08-18-

Datum konání: 17.08.2024 – 24.08.2024

Začátek akce: 14:00

Konec akce: 14:00

Adresa: LTD Žirovnice okr. Pelhřimov

Cena: 6 500 Kč

Vlastní doprava.