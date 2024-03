Thomas Atlas Soul Band

Thomas Atlas – kytara a zpěv, Andre – klávesy, basa, Jack – bicí

Tom C. Walker alias dnes pódiovým jménem Thomas Atlas je britský funkový & soulový & bluesový zpěvák a kytarista, původem z Birminghamu, nyní již pobývající především v Londýně. Toma tehdy i dnes proslavila unikátní a zároveň brilantní hra na kytaru, výjimečný zpěv a čiré, ničím nezatížené, letité muzikantství, lze říci přímo od Pánaboha…

Tom totiž hrál od opravdu raného věku na kytaru, od 12 let pak po celé Anglii v různých sestavách s mnohem staršími hudebníky. Studoval hudbu u legendárního producenta Richarda Digby Smithe (kultovní label Island Records). V roce 2014, ještě ne ani dvacetiletý, odcestoval na rok do Austinu v Texasu, kde se odehrává řada důležitých hudebních přehlídek. Hrával s místními bluesmany a hudebně se definitivně otrkal…

Více než sedm let poté působil jako lídr především bluesového Tom Walker Tria, které odehrálo stovky koncertů v nejprestižnějších hudebních místech Británie včetně Jazz Clubu Ronnie Scott v londýnském Sohu. V triu se sešel s věkově staršími hráči, kteří psali historii britské pop music – viz působení v sestavách The Moody Blues a Manfreda Mana.

Od roku 2019 píše Tom C. Walker novou hudební kapitolu své hudební dráhy, společně se svou novou kapelou „Thomas Atlas Band“, zaměřenou kromě blues i na funk, soul a špetku jazzu a analogový zvuk nahrávek. Hit Juice z posledního alba kaply mu i době covidové koncertní uzávěry prostřednictvím Spotify přinesl všeobecnou známost a globální publikum…

Vstupné: 180,-

Vstupenky již v prodeji