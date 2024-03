Pobytový rybářský tábor u rybníka Budín

Hledáte pro své děti zajímavý program na léto? Pobytový rybářský tábor proběhne od soboty 17. do soboty 24. srpna. Jeho základnou je rybník Budín v Žirovnici na Pelhřimovsku. Tábor je určený pro děti od 8 do 15 let, a to jak pro začínající, tak i pro pokročilé malé rybáře z celé ČR. Čeká je samozřejmě hlavně rybaření a trénink různých technik lovu. Čas ale bude i na koupání, hry a spoustu další zábavy. Tábor povedou zkušení rybářští instruktoři.

Pobytový rybářský tábor stojí 7 900 Kč. V ceně je ubytování v dřevěných chatkách, pět jídel denně, program i povolenka k lovu. Děti musí mít vlastní spací pytel a základní rybářské vybavení.

Tábor pořádá nezisková organizace Dělej, co tě baví. Přihlášky a další informace: https://delejcotebavi.com/akce/2024-08-17-

Datum konání: 17.08.2024 – 24.08.2024

Začátek akce: 14:00

Konec akce: 14:00

Adresa: LTD Žirovnice okr. Pelhřimov

Cena: 7 900 Kč

Na revíru Budín jsou pro lov platné povolenky celosvazové a jihočeského územního svazu. Držitelům rybářských lístků se členstvím budou vybaveny 10denní jihočeské hostovací povolenky. Nečleny budeme řešit individuálně, kontaktujte nás.

Vlastní doprava.

Vedoucí:

Patrik Vojtíšek je povoláním herec a vášnivý rybář s dlouholetou praxí. Ovládá téměř všechny techniky rybolovu jak na řekách, tak na stojatých vodách, které vyhledává po celý rok. Specializuje se na feeder a kaprařinu, avšak v pozadí nezůstává ani přívlač či lov dravých ryb různými technikami. O rybaření mluvil např. v Rádiu Junior Českého rozhlasu či na přednášce pro základní školu. Kromě lovu umí rybu i skvěle připravit na talíř a role rybáře je mu souzena i v dětském divadelním představení.

Jarda Kula je milovník přírody a rybářského sportu, což ho v mládí dovedlo až ke studiu na přírodovědné fakultě. Vědu si ponechal už jen jako koníček, proto rád k zážitkům z rybaření přidává i povídání o okolní havěti. V rybaření si poradí s jemným chytáním na spláveček až po chytání štik na mušku, takže ho nezaskočí snad žádný z dětských dotazů. Jeho motto „Svěřte nám děti, vrátíme vám rybáře:)“.

…a další