III. představení sk. A

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ - ROKOKO

Federico García Lorca, Simon Stone: YERMA

Hrají: Nina Horáková, Viktor Dvořák, Tomáš Havlínek, Petra Tenorová, Eva Salzmannová, Renáta Matějíčková

Režie: Marián Amsler

Mistrovské dílo Federica Garcíi Lorcy zasazené do současnosti, jiskřivá konverzační hra ze života současných třicátníků, do níž pozvolna pronikají temné tóny. Yerma je úspěšná novinářka, která miluje svou práci v redakci, píše blog pro mnoho followerů, nedávno jí bylo třiatřicet, prožívá pohodový vztah se skvělým přítelem a konečně s ním může oslavit první večer v novém bytě. Při té příležitosti také poprvé vysloví nahlas, že by „možná bylo fajn založit rodinu“. Jejího partnera to překvapí, ale není proti a rozhodnou se společně nechat věcem volný průběh. Tato prostá situace ale začne nečekaným způsobem ovlivňovat idylický svět Yermy i ji samotnou...

Nevhodné pro diváky do 18 let !! V představení se kouří !!

Vstupné 410,- 440,-

Předprodej od 24. 4. 2023