Skladby do ticha

Jana Vondrů je zpěvačkou, která se v současnosti pohybuje především na poli soudobé hudby. Koncertně i scénicky spolupracuje s Ensemble Opera Diversa v Brně. Věnuje se sólové koncertní činnosti a pro písňovou tvorbu hledá často nový zvuk díky spolupráci s akordeonistkou Žanetou Vítovou. Hostuje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, byla členkou Operného štúdia Slovenského národného divadla, vystupovala v Hadivadle v Brně. Je členkou uskupení Dust in the Groove propojující soudobou hudbu, jazz a improvizaci a členkou tria ConTRIOogy, které se zaměřuje na Českou a Slovenskou klasickou soudobou hudbu. Spolupracuje s multiinstrumentalistou Tomášem Vtípilem, se kterým mimo živé projekty nahrála vokální party do divadelních a rozhlasových her. Jana má za sebou spolupráci s Filharmonií Brno, vystoupila na festivalu Expozice nové hudby, Mezinárodním festivalu slovanské hudby a festivalu Opera. Na festivalu JazzFestBrno 2019 vystoupila jako leader desetičlenného improvizačního sboru společně s norsko-českou kapelou NOCZ. Zajímá se rovněž propojení hudby s vizuálním či pohybovým uměním. Podílela se na několika projektech s tanečními improvizačními soubory Continuo Filigrán a Orbita a s mezinárodní divadelní skupinou Continuo theatre. www.janavondru.com František Fiala je český hudební skladatel, varhaník, sbormistr a zpěvák. Narodil se v Jihlavě a po absolvování brněnské konzervatoře pokračoval ve studiích na arcidiecézní konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni v oboru varhany. V Čechách poté studoval na HAMU v Praze. V letech 1999–2000 zastupoval Českou republiku na ročním tvůrčím stipendiu pro skladatele, spisovatele a výtvarníky v německém Bambergu. Pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, na konzervatoři v Brně, v letech 2002–2012 byl ředitelem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, později působil na Konzervatoři Jana Deyla. Nyní vyučuje na pražské HAMU, kde od roku 2013 vede Sbor HAMU. Již v dobách svého mládí, jako nadšený varhaník svatojakubského chrámu ve své rodné Jihlavě, získával Fiala i první zkušenosti v práci se sborem. Založil a vedl tehdy pro Jihlavu významné chrámové vokální těleso Schola od sv. Jakuba, pro které také komponoval a upravoval řadu skladeb. V roce 1996 se stal vokalistou souboru Schola gregoriana pragensis. V roce 1997 založil a umělecky vedl vokální soubor Canticum novum. V současnosti příležitostně vystupuje v nejrůznějších komorních seskupeních, nejčastěji se sopranistkou Lucií Laubovou a trumpetistou Josefem Zámečníkem. Jeho nejvýznamnější hráčskou aktivitou zůstává činnost chrámového varhaníka. www.frantisekfiala.cz