Festival židovské kultury Třebíč

Židovská kultura k Třebíči neodmyslitelně patří, je zde zakořeněna od dávných dob. Historie židovské komunity, jejich tradice i zvyky se dlouho prolínaly dějinami našeho města. Ač byla za druhé světové války tato linie násilně přerušena a téměř vymizela, daří se ji dnes díky festivalu židovské kultury Šamajim, oslavám jednotlivých svátků a dalším akcím stále udržovat a hlavně připomínat.

Festival je místem, kde se můžete mnoho dozvědět o židovské kultuře. Je ale především místem setkávání skvělých muzikantů, výtečných umělců, zajímavých osobností a především vás, našich návštěvníků a mnohaletých festivalových přátel.

Nic nás netěší víc, než potkávat během festivalu známé tváře. Někteří to s námi táhnete od samého začátku, tedy již devatenáctý rok. Děkujeme, že jste naší součástí!

PROGRAM

Čtvrtek 28. 7.

15.00 Putování za historií třebíčského ghetta

Prohlídka židovské čtvrti. Počet míst omezen, rezervace nutná. 150 Kč

17.30 Taneční soubor Yocheved - zahájení festivalu

Vystoupení třebíčského tanečního souboru na náměstíčku před Zadní synagogou.

18.00 Návštěvy u pana Greena - divadelní představení

Příběh o přátelství, předsudcích a odpuštění. 100 Kč



Pátek 29. 7.

9.00-10.30 Snídaně na dvorku u Bauerů

Připravuje Hudba na talíři. Cena podle toho, co sníte :-)

Vstali jste dobře a máte hlad? Vstávalo se vám hůř a potřebujete něco pikantního, aby vás to postavilo na nohy?

Přijďte na snídani do krámku pana Seligmanna Bauera, připravíme vám snídani na míru.

Menu: Hummus, domácí pita chleba a nakládaná pikantní zelenina, NY style bagel, jeruzalémská šakšuka a bagetka.

Koloniální, ručně pražená káva; Limo nela – citronová limonáda. Rezervace nutná do pondělí 25. 7., tel.: 568 610 023.

10.00 Místo života, místo paměti - prohlídka židovského hřbitova

Místem posledního odpočinku třebíčských Židů provede Tobiáš Smolík. Počet míst omezen, rezervace nutná. 150 Kč

Sraz a prodej vstupenek v infocentru u Zadní synagogy v 9.30.

12.00 Putování za historií třebíčského ghetta

Prohlídka židovské čtvrti. Počet míst omezen, rezervace nutná. 150 Kč

14.00 Místo života, místo paměti - prohlídka židovského hřbitova

Místem posledního odpočinku třebíčských Židů provede Tobiáš Smolík. Počet míst omezen, rezervace nutná. 150 Kč

16.00 Česká stopa Adolfa Eichmanna

STANISLAV MOTL - publicista a spisovatel

Co způsobilo, že elitní izraelská zpravodajská služba Mossad nemohla dlouho najít stopu

architekta holokaustu Adolfa Eichmanna? Dokument seznamuje veřejnost s jihočeskými kořeny rodiny Adolfa Eichmanna a přichází s novými unikátními informacemi.

Martin Korčok - SNM-MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi

Konec války na Slovensku, návrat přeživších, obtíže při jejich zapojení do společnosti, další osudy strůjců holokaustu.

Naftali Ďuro FÜrst - dítě zachráněné Antonínem Kalinou

Zúčastnil se Adolf Eichmann konečného řešení židovské otázky také na Slovensku?

Jak lidé v Izraeli vnímali Eichmannovo dopadení, následný soud a rozsudek v Jeruzalémě. 50 Kč



18.00 Hazard, káva, promenáda v Židech - přednáška Tobiáše Smolíka

Volný čas v třebíčských židech před 300 lety. Kdy vznikl volný čas a jak ho trávili třebíčští Židé? Kdy je košer hrát kostky a kdy popíjet kávu? 50 Kč

20.30 Melamed Klezmer Band - koncert

Klezmer na veselou i smutnou notu. 100 Kč



Sobota 30. 7.

9.00-10.30 Snídaně na dvorku u Bauerů

Připravuje Hudba na talíři. Cena podle toho, co sníte :-)

Vstali jste dobře a máte hlad? Vstávalo se vám hůř a potřebujete něco pikantního, aby vás to postavilo na nohy?

Přijďte na snídani do krámku pana Seligmanna Bauera, připravíme vám snídani na míru.

Menu: Hummus, domácí pita chleba a nakládaná pikantní zelenina, NY style bagel, jeruzalémská šakšuka a bagetka.

Koloniální, ručně pražená káva; Limo nela – citronová limonáda. Rezervace nutná do pondělí 25. 7., tel.: 568 610 023.

10.00 Putování za historií třebíčského ghetta

Prohlídka židovské čtvrti. Počet míst omezen, rezervace nutná. 150 Kč

13.00 Ochutnejte hebrejštinu - přednáška, workshop

Ponořte se do tajů a krás jazyka, který se po téměř dvou tisících letech dočkal znovuoživení a nyní pulzuje plným životem. Se základy hebrejštiny vás interaktivní formou seznámí Zuzana Shoshi Dostálová. 50 Kč

15.30 Židovská čtvrť z pohledu státní památkové péče - přednáška

Co předcházelo historickému zápisu třebíčských památek na prestižní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO? Jaké byly důvody prohlášení plošně chráněného území Městské památkové zóny Třebíč a jejího ochranného pásma? Lenka Zahrádková z úseku památkové péče města Třebíče seznámí návštěvníky s odborně metodickým přístupem uplatňovaným při obnově stavebního fondu na území židovské čtvrti a baziliky sv. Prokopa. 50 Kč

18.00 Hudba na talíři - koncert

Česko-slovenské uskupení hudebníků, které spojuje hudbu s gastronomií. V menu najdete písně autorské,

ale i staré sefardské, zpívané v ladinu a v hebrejštině. 100 Kč

Festival Šamajim je realizován z příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR

Informace a rezervace na tel. čísle: 568 610 023 a na e-mailu: infosynagoga@mkstrebic.cz