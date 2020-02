Večerní prohlídky 2020 II

KOUZLO BAROKNÍHO ZÁMKU Pro velký zájem přidáváme další termín Večerních prohlídek, které vás tentokrát zavedou do období pestrého a pohádkového baroka. Co zažijete? • kouzelnou atmosféru nočního barokního zámku vyzdobeného květinami • vůni a chuť barokní kuchyně, bohaté kostýmy, které k baroku samozřejmě patří nebo jedinečný hudební zážitek • opět s námi objevíte nová místa a nové postavy

Délka trvání? • cca 60 minut

Kdy to všechno vypukne? • v pátek 28. 2. (první prohlídka začne v 16:00, poslední ve 21:30) • prohlídky budou začínat po 30 minutových intervalech

Vstupné: • 160 Kč/ dospělý • 110 Kč/ snížené vstupné (senioři 65+, děti 6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P) • 380 Kč/ rodinné vstupné (2x dospělý a až 3 děti od 6–18 let)

REZERVACE VSTUPENEK (bude zahájena 12. 2. na naše webu. V případě dotazů kontaktujte Magdu Smejkalovou na tel.: 603 843 840 nebo na emailu smejkalova@zamekzdar.cz.