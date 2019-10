Kdo by neznal kultovní české filmy z konce 30. let Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. Mnohé výroky a slovní přestřelky studentů a jejich učitelů se staly legendární. Málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu divadelního ředitele a režiséra E. F. Buriana napsal už v roce 1937 středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák. Divadelní komedii napsal podle vlastní, velice populární, humoristické prózy Študáci a kantoři, kterou pojal jako „přírodopisnou studii o člověku školním“.