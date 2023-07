Co byste řekli na výlet do minulosti a do světa panenek? Přijďte se podívat na výstavu Jak bydlely panenky, která vás ohromí svou krásou, detailností a originalitou. Zjistíte, jak se lišily hračky podle společenského postavení, módy a tradic. Poznáte historii a kulturu hraček, které odrážely životní styl a hodnoty lidí. Obdivujte bohaté zařízení domů, detailní nádobíčko a doplňky, které sloužily nejen ke hře a zábavě, ale i k poučení dětí. Zjistěte, jak se hračky měnily s dobou.

Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny věkové kategorie a pohlaví. Ať už jste muži nebo ženy, děti nebo dospělí, babičky nebo dědečkové, najdete si zde něco, co vás zaujme a pobaví. Nechte se unést do pohádkového světa hraček, který potěší všechny generace.

