Velké lásky v malém hotelu

Bláznivá komedie Raye Cooneyho, kterou přiveze Divadelní společnost Háta, vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát.

Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.

VÍCE INFORMACÍ ZDE