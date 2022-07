Můj báječný rozvod

Monodrama Irky Aronové, v němž exceluje Eliška Balzerová, je obratně napsaný, zábavný a hodně ironický text. Má ale i hořká a smutná místa. Od svého uvedení ve Viole již dosáhl přes stovku repríz a přenesením do Nuslí získala Fidlovačka parádní kousek. Diváckou a zároveň kultivovanou inscenaci, v níž Balzerová ohromuje svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro humor i nevtíravou vroucností.

Je až neuvěřitelné, jak jí role Angely, ženy ve středních letech, kterou opustí manžel, sedne, jako by ji autorka Balzerové psala na tělo. Hrdinčiny životní peripetie jsou zde vylíčeny s osvobozujícím nadhledem, její boj se samotou a hledání nového smyslu života překvapivě nesklouznou do citového vydírání diváků. Inscenace s emocemi jen tak lehounce koketuje, aby co nejlépe vyšly zvraty situací a kontrasty.

