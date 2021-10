Čert a Káča

Kdo by neznal pohádkovou Káču, v českých pohádkách má mnoho podob, ale vždy je to řízná, rázovitá lidová postava. Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim ho již čtvrtý rok slibuje, ale stále to odkládá a odkládá... Závidí Káče její mládí a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. Ví, že Káča moc ráda tancuje a celý rok se těší na posvícenskou tancovačku. Schválně ji v ten den zavalí prací, aby jí pokazila jí radost a znemožnila jít k muzice. To je poslední kapka a temperamentní Káča v spravedlivém hněvu poví kněžně od plic, co si o ní myslí. Ta v záchvatu zlosti vyhodí Káču ze služby. Rozvážnější Jirka vidí, že se jim povolení k sňatku vzdaluje a přemlouvá Káču, aby šli společně za kněžnou a odprosili ji. A pak jí do cesty vstoupí čert. Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, odhodlaný se postavit za svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou? To se dozvíte v našem představení.

Potěší vás řadou písniček, zasmějete se veselým scénám. Pohádku sehraje DAP –divadelní agentura Praha.